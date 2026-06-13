Burdur'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur - Fethiye Kara yolu Yassıgüme Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresinde 34 TG 6928 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan C.Y. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR