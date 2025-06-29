Burdur\'da Yangın: 10 Dönüm Anız Alanı Zarar Gördü

Burdur'un Kışla ve Menderes Mahalleleri arasında, Yeni Sanayi Sitesi altındaki arazide çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm anız alan zarar görürken, 3 adet büyük saman balyası ile 15 adet sulama borusu yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Kışla ve Menderes mahallelerini birbirine bağlayan bölgede, Yeni Sanayi Sitesi'nin alt kısmında bulunan açık arazide meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, bölgede etkili olan yoğun rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sayesinde yangın çevredeki diğer alanlara ve yapılara sirayet etmeden söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dönüm anız alan zarar görürken, 3 büyük saman balyası ile 15 adet sulama borusunun da kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR