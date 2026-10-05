Burdur terminalinde 2 şahıs 3 bin 97 kullanımlık sentetik kannabinoidle yakalandı

Burdur'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada, şehirlerarası otobüs terminalinde şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde, 3 bin 97 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirildiği değerlendirilen kağıt parçaları ele geçirildi.

Olay, gece saatlerinde Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphe üzerine F.Ö. (32) ve Ö.E. (29) isimli kişiler durduruldu. Şahısların üzerinde yapılan aramada, toplam 3 bin 97 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirildiği değerlendirilen kağıt parçaları ele geçirildi. Şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.