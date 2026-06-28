Burhaniye\'de araç yangınını itfaiye söndürdü

Burhaniye ilçesinde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, Burhaniye ilçesi Taylı Caddesinde, Kent Lokantası önünde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, 1 araç ve 3 personelle yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR