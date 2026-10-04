Bursa Büyükorhan'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Bursa Büyükorhan'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Bursa Büyükorhan\'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının yakınındaki evlere sıçramaması için ekipler bölgede önlem alırken, söndürme çalışmalarına iş makinesi desteği de sağlanıyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının yakınındaki evlere sıçramaması için ekipler bölgede tedbir alırken, söndürme çalışmalarına iş makinesi desteği de sağlanıyor.

Büyükorhan ilçesi Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkii yönünde meydana gelen orman yangını üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 3 araç ile BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait 2 su tankeriyle müdahale edilirken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 7 arazöz de söndürme çalışmalarında görev alıyor.

Yangınla mücadeleye destek amacıyla Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden arazöz ve su ikmal araçları bölgeye yönlendirilirken, Balıkesir ve Çanakkale'den havalanan 2 yangın söndürme uçağı da çalışmalara katılıyor.

Evlerin bulunduğu bölgede tedbir artırıldı

Yangının yakınında bulunan evlere alevlerin sıçramaması için ekipler bölgede önlem alıyor. Yangının yerleşim alanlarına ilerleme ihtimaline karşı ekiplerin çalışmaları yoğunlaştırılırken, bölgedeki durum yakından takip ediliyor.

Öte yandan yangın alanında ihtiyaç duyulan iş makinesi desteği kapsamında, Orhaneli ilçesinde bulunan 1 adet dozerin acil olarak bölgeye sevk edilmesi için Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandığı bildirildi.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangınla ilgili gelişmeler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.

Kaynak: İHA
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