Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine kadar indi. Sokağında domuz sürüsü gören vatandaş o anları kayda aldı.
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ne yiyecek aramaya indi. Evinde otururken sesleri duyan vatandaş, cama çıktığında domuz sürüsü ile karşılaştı. Durumu görünce hemen cep telefonun sarılan vatandaş, o anları saniye saniye amatör kamera ile kaydetti. - BURSA
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Tekirdağ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamaları sonucunda 104 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Operasyonlar sonucunda öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma olaylarına karıştığı belirlenen zanlıların adreslerine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 104 şüpheliden 44'ü tutuklandı, 60'ı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 5 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından saklandığı köyde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahsın saklandığı köy tespit edildi ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimlerinin güven ve huzur içerisinde geçmesi için yapılan asayiş toplantısında alınan tedbirler değerlendirildi. Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kadir Avcı ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya da katıldı.
Denizli'de alkollü olduğu ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen kadın sürücünün çarpıp ölüme terk ettiği motokurye kurtarılmadı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin camını kıran kuryenin param parça olan motosikleti ise çevreye saçıldı. Kazada hayatını kaybeden Aziz Soysaç'ın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafik denetimlerine aralıksız devam eden jandarma ekipleri, sürücüleri denetleyerek bilgilendiriyor. Yapılan denetimlerde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılıyor.
Tekirdağ il genelinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 44 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde suç ve suç unsurlarına geçit verilmiyor. Ekipler, asayiş suçları başta olmak üzere aranan şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma yaptı. Yakalanan 104 şahıs adliyeye sevk edildi ve 44 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, Y.Y. yönetimindeki otomobil ile A.E.'nin kullandığı tescilsiz motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü ve 14 yaşındaki yeğeni A.E. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli, JASAT ekiplerince yakalandı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahıs, Dereağzı Mahallesi'nde gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın depo olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucu alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekipleri tarafından yapılacak olan rapor sonucunda belirlenecek. Soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde evine gittiği akrabasının 12 yaşındaki kızı İ.N.'yi taciz ettiği öne sürülen T.A. (49), polis tarafından gözaltına alındı. İ.N.'nin yaşadığı taciz olayını bir arkadaşına anlattığı mesajlar ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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