 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Ahır Yangını: 10 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Ahır Yangını: 10 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 2 katlı ahırda çıkan yangında, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü ancak içeride bulunan 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa\'da Ahır Yangını: 10 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
15.01.2024 - 04:18,
Abone Ol

Bursa'da büyükbaş hayvanların bulunduğu 2 katlı ahırda yangın çıktı. Alevlerin kapladığı ahırdaki yangını itfaiye ekipleri söndürürken, içeride bulunan 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Ekipler, yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı tarihi İnkaya Mahallesi İğde Sokak üzerinde meydana geldi. 60 yaşındaki Mustafa Güney'e ait 2 katlı bir ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede samanların tutuşmasıyla ahır adeta alevlere teslim oldu. Alevkeri gören mahalle sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, ahırda zaman zaman çökmeler meydana geldi. Yaklaşık 1 saatlik mücadele sonrası alevler bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 10 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlenirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Bursa, Hayvanlar, Olay, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Ahır Yangını: 10 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika


00:35
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
00:24
Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı
00:03
Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in
22:53
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:35
Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

Son Dakika
00:35 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
00:24 Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı
00:03 Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in
22:53 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:35 Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 04:38:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Ahır Yangını: 10 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement