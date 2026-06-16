Bursa'da Aranan 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Aranan 4 Kişi Yakalandı

Bursa\'da Aranan 4 Kişi Yakalandı
16.06.2026 15:47
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Bursa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, emniyet operasyonları ile gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.G., "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B.C. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan İ.A. (34) isimli şahsın yapılan kimlik sorgulamasında; "Aynı Konut ve Eklentilerinde Yağma", "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" ile "Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması" suçları başta olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı ve hakkında toplam 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Bursa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Aranan 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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