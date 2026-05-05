Bursa\'da Bebek Merdivenden Yuvarlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde merdivenlerden yuvarlanan 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Aytaşı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Daha yeni yürümeye başlayan 1 yaşındaki G.Y., dairenin açık kalan kapısından çıkıp merdivene yöneldi. Merdivenden yuvarlanan çocuk yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan bebeğin yapılan tetkikler sonucunda kafatasında kırık olduğu tespit edildi. Bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA