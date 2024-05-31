Bursa'da Dehşete Düşüren Cinayet: Baba 3 Çocuğunu Öldürdü

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Dehşete düşüren cinayetin detayları ortaya çıktı...Kahvaltı yaptıkları sırada 3 çocuğunu öldürmüş

Öldürdüğü 3 çocuğunu 15 gün önce Erzurum'a giderek getirmiş

Evin odalarında değişik notlar bulundu, polis inceleye aldı

Eşiyle olan problemleri aklına geldi, 3 çocuğunu acımasızca öldürdü

BURSA - Bursa'da yaşayan 39 yaşındaki Murat Kılıç, evinin bodrumunda 2 kızını kesici aletle, oğlunu ise boğarak öldürdü. Cinnet geçiren babanın emniyete gidip teslim olmasının ardından eve gelen polis ekipleri, 3 kardeşin cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayın detayları ortaya çıkarken babanın 15 gün önce 3 çocuğunu Erzurum'a giderek getirdiği ve evin farklı odalarında değişik notların bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. 11 adet kaydı bulunan Baba Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı'yı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri, üç çocuğun cansız bedenlerini buldu. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Eşiyle olan problemleri aklına gelmesinin ardından 3 çocuğunu acımasızca öldürdüğü öğrenilirken olayın detayları dehşete düşürdü.

Baba 15 gün önce çocukları Erzurum'dan alarak Bursa'ya gelmiş

Şüpheli Murat Kılıç ve eşi G.K.'nin 1 yıldır aile içi şiddetten dolayı ayrı oldukları ve çocukların annesi ile kaldığı öğrenilirken 15 gün önce Murat Kılıç'ın Erzurum'a giderek 3 çocuğunu alarak Bursa'ya getirdiği belirlendi. Murat Kılıç'ın eşi G.K.'yi tehdit etmesinin ardından G.K. 'tehdit' konusuyla alakalı Murat Kılıç hakkında şikayette bulundu. Dün Erzurum'da bulunan Jandarma personelinin Murat Kılıç'ı telefon ile aradığını ve en yakın karakola giderek konu ile ilgili ifade vermesini gerektiğini söylemesinden bir süre sonra 3 çocuğu ile birlikte mutfakta kahvaltı yaptığı esnada eşiyle olan problemleri aklına geldi. ve Murat Kılıç çıkmaza girip bir anda cinnet geçirerek tezgahta bulunan ekmek bıçağı ile 2 kız çocuğunu diğer 3 yaşındaki erkek oğlunu ise boğarak öldürdüğü tespit edildi. Ayrıca Murat Kılıç'ın çocuklarını öldürdükten sonra salonda iple kendini asarak intihar etmeye çalıştığını ancak başaramadığını daha sonra ise en yakın polis noktasına teslim olduğunu ifade etti.

Evin odalarında not kağıtlarına yazılmış değişik yazılar muhafaza altına altındı

Olaydan hemen sonra evi inceleyen ekipler suç aleti olan bıçağı yatak odasında bularak muhafaza altına aldı. Evin diğer odalarında yapılan incelemelerde ise Murat Kılıç'ın yazdığı tahmin edilen not kağıtlarına yazılı değişik notlar polis tarafından incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Babaları tarafından acımasızca öldürülen 3 kardeşin otopsisi Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı. Anne G.K.'nin Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenazeleri teslim alması bekleniyor. Talihsiz 3 kardeş ise Erzurum'un Karayazı ilçesinde defnedilecek.