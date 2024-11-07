Bursa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu

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Bursa'da 5 ildeki operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, 22 milyon liralık varlıklara el konuldu.

07.11.2024 10:20
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Bursa merkezli 5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu... 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu

BURSA - Bursa narkotik polisi 5 ilde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram kokain, 4 kilogram metamfetamin, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 ecstasy hap ele geçirdi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, şahısların suçtan elde ettikleri değerlendirilen 22 milyon lira değerinde 5 daire, 1 otomobil, yarım kilogram altın ve bir milyon nakit parasına da el konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ilde 5 ayrı operasyona imza attı.

Teknik ve fiziki takibe alınan 20 kişi hakkında sabah saatlerinde şafak operasyonu yapıldı. Bu kişilerin evlerinde yapılan baskında 10 kilogram kokain, 4 kilogram metamfetamin, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 ecstasy hap ele geçirildi.

Bursa, İstanbul, Mersin, Muğla ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda şahısların suçtan elde ettikleri değerlendirilen menkul ve gayrimenkullerine de el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelede sadece sokakta değil, mali konuda yaptığı çalışma Türkiye'ye örnek olurken, Türk Ceza Kanunu'nun 282.maddesi gereğince "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" iddiasıyla 1 araç, 5 daire, 1 milyon lira nakit para, 500 gram altına el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Narkotik, 3-sayfa, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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