Bursa’da iki ayrı ot yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ve Karacabey ilçelerinde çıkan iki ayrı ot yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Karacabey'deki yangında alevlerin bir barakaya da sıçradığı belirlendi.

İlk yangın, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi mevkiinde çıktı. Otların tutuşmasıyla başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 araç ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve Tarım AŞ'ye ait 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karacabey ilçesi Kıranlar Mahallesi mevkiinde ise saat 12.30 sıralarında ot yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle alevlerin 1 barakaya da etki ettiği tespit edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına devam edildi. Her iki yangınla ilgili gelişmeler AKOM tarafından takip edildi.