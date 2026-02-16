Bursa'da Kaçak Çalışanlara Operasyon - Son Dakika
Bursa'da Kaçak Çalışanlara Operasyon

Bursa\'da Kaçak Çalışanlara Operasyon
16.02.2026 17:18
Bursa'da kaçak çalıştırılan 4 yabancı uyruklu şahıs bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da kaçak yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı bir iş yerine yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 12 Şubat 2026 tarihinde Nilüfer ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, iş yerinde kimliksiz toplam 4 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu ve bu kişilerin çalışma izni olmaksızın kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Kimliksiz ve kaçak çalıştırılan şahıslar, deport edilmek üzere gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Yürütülen araştırmada, yabancı uyruklu şahısların kişi başı aylık 28 bin TL ücret karşılığında kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi. Şahısları temin eden ve çalıştırdığı tespit edilen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. - BURSA

Kaynak: İHA

Operasyon, 3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kaçak Çalışanlara Operasyon - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da Kaçak Çalışanlara Operasyon - Son Dakika
