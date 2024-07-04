Bursa\'da Provokasyon Yapan 13 Şahıs Tutuklandı

3.Sayfa

Bursa'da sosyal medya üzerinde provokasyon yapan ve sonrasında polis tarafından gözaltına alınan 60 şahıstan 13'ü tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, yabancı uyruklu şahıslarla alakalı sosyal medya üzerinden provokasyon amaçlı mesaj paylaşan 60 şahsı gözaltına aldı. Ayrıca polis olabilecek durumlara karşı Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Gözaltına alınan 60 şahıstan 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 15 şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BURSA