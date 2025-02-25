Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp toplama merkezinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde belediyeye ait katı atık toplama merkezinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa İnegöl'de Çöp Toplama Merkezinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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