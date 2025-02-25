Bursa İnegöl'de Çöp Toplama Merkezinde Yangın Çıktı

3.Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp toplama merkezinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde belediyeye ait katı atık toplama merkezinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. - BURSA