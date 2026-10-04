Bursa İnegöl\'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Kemal Derviş hayatını kaybederken, motosiklette bulunan arkadaşı 19 yaşındaki Mustafa Can Ö. ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Deydinler ışıklı kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Kemal Derviş (21) yönetimindeki 16 BVN 117 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu Sokak'tan çıkan Burhan Ö. (49) yönetimindeki 16 ASJ 927 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Derviş kamyonetin kasasında kalırken, motosiklette bulunan arkadaşı Mustafa Can Ö. ise yola savrularak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Kemal Derviş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mustafa Can Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Burhan Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.