Bursa Mudanya'da lodosun söktüğü çatı membranı itfaiye ekiplerince kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, Halitpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın çatı membranını söktü. Caddeye sarkan parçaları Mudanya İtfaiye Amirliği ekipleri kesip indirdi; olayda yaralanan olmadı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli lodos, Halitpaşa Mahallesi'nde tehlikeli anlara neden oldu.
Olay, Halitpaşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde zaman zaman şiddetini artıran lodos nedeniyle apartmanın çatısında kiremitlerin üzerine uygulanan membran kaplama yerinden söküldü.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan sarkan membran parçalarını gören vatandaşlar, parçaların cadde üzerinden geçenlerin üzerine düşme ihtimaline karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Mudanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, merdivenli itfaiye aracıyla çatıya çıkarak tehlike oluşturan membran parçalarını kesti ve kontrollü şekilde aşağı indirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle muhtemel bir tehlikenin önüne geçilirken, olayda yaralanan olmadı.
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