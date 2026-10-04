Bursa Mustafakemalpaşa'da ev yangını büyüdü, 5 araç ve tankerle kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Mustafakemalpaşa'da ev yangını büyüdü, 5 araç ve tankerle kontrol altına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mustafakemalpaşa\'da ev yangını büyüdü, 5 araç ve tankerle kontrol altına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Mustafakemalpaşa'da Melik Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında bir evde çıkan yangın, çevredeki yapılara sıçradı. İtfaiyeye bağlı 5 araç ve BUSKİ'ye ait 1 su tankerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapıldı, çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki yapılara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Melik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir konutta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki yapılara sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 araç ile BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait 1 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Mustafakemalpaşa3. SayfaGüncelBuskiBursaOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni "Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme
İstanbullular dikkat Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz
Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
23:06
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
23:04
“Berna’yı arıyorum“ dedi, 13 yerinden bıçaklandı
"Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
22:57
İşte Adana depremlerinin ön raporu Önce ve sonra toplam 33 artçı sarsıntı
İşte Adana depremlerinin ön raporu! Önce ve sonra toplam 33 artçı sarsıntı
22:56
Vincenzo Montella’yı çıldırtan soru
Vincenzo Montella'yı çıldırtan soru
22:17
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı
Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
21:21
52 vatandaşımızın katiliydi Terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı Suriye’de yakalandı
52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 00:28:33. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Mustafakemalpaşa'da ev yangını büyüdü, 5 araç ve tankerle kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei