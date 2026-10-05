Bursa Nilüfer'de mobilya fabrikasındaki yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de mobilya fabrikasındaki yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı

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Bursa Nilüfer\'de mobilya fabrikasındaki yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine 20 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve 1 kepçe sevk edilirken AFAD KBRN ekibi tedbir amacıyla bölgede bulundu, soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın korku dolu saatler yaşattı. Olay yerine 20 itfaiye aracının yanısıra, 10 su tankeri ve bir kepçe sevk edildi. AFAD'a bağlı KBRN ekibi de tedbir amaçlı bölgeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa İzmir karayolu Başköy Mevkisi'nde mobilya üretimi yapılan bir fabrikada saat 6.05'te yangın çıktı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye aracı, Buski, Park Bahçeler, Tarım AŞ ve Nilüfer Belediyesi'ne ait 10 su tankeri ve 1 kepçe sevk edildi.

Alevler itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik başarılı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alevler ve söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

AFAD KBRN ekibinin de tedbir amaçlı olay yerinde bulunduğu ve söndürme çalışmalarının koordineli şekilde devam ettiği bildirildi.

Yetkililer yangındaki soğutma çalışmasının sürdüğünü belirtirken, siyah dumanlar da İzmir yolunun bir çok noktasından görüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Nilüfer'de mobilya fabrikasındaki yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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