Bursa Orhangazi'de Döktaş fabrikasında çatıdan düşen genç işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bursa Orhangazi'de Döktaş fabrikasında çatıdan düşen genç işçi yaşamını yitirdi

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Bursa Orhangazi\'de Döktaş fabrikasında çatıdan düşen genç işçi yaşamını yitirdi
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Bursa Orhangazi'deki Döktaş Dökümcülük fabrikasında elektrik bakım bölümünde çalışan genç işçi, çatıda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan genç işçi, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada elektrikçi olarak çalışan genç bir işçi, elektrik arızası için çıktığı çatıdan yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Döktaş Dökümcülük fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik bakım bölümünde çalışan Yıldıray Denizci (28) çatıda çalıştığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Yıldıray Denizci için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi burada yapılan genç işçi daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Denizci, yoğun bakımdaki hayat mücadelesini kaybetti.

Genç adam bugün ikindi vaktinde Yeniköy'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Orhangazi'de Döktaş fabrikasında çatıdan düşen genç işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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