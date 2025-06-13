Büyükçekmece Belediyesi'ndeki Rüşvet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki Rüşvet Davası Devam Ediyor

13.06.2025 19:40
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Büyükçekmece'de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle yapıldığı iddiası üzerine görülen davada, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 sanık yargılanıyor. Duruşmada sanıklar savunmalarını yaparken, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet davasının görülmesine devam edildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle yapıldığı iddiasına ilişkin aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Büyükçekmece'de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanarak savunma yapan tutuklu sanık Burak Aldanmaz yapı denetim şirketinde yetkili olduğunu, genel olarak dosyadaki problemin zeminle alakalı olduğunu ve zemini denetleyecek mühendis çalıştırma lükslerinin olmadığını söyleyerek, "Biz zemin etüdüne bakarız herhangi bir güçlendirme gerekiyorsa bunu yapmakla mükellefiz. 38 villanın 3 tanesinde güçlendirme yapmamız gerektiği söylendi. Biz açılı enjeksiyon ile bu 3 binayı güçlendirdik. Televizyonda rüşvet diye haber yapılıyor ama böyle bir şeyle işim olamaz. Bu suçlama benim neden üzerimde hala anlayamadım. Yalan yanlış iftira her şeyin olduğu bir dosya. İşin sonunda beraat alacağımı düşünüyorum. Lütfen adalet istiyorum. Sadece dosyaya bakın. Alınan raporlara bakın. Her ne adli şartla bırakırsanız bırakın söz veriyorum uyacağıma. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık Burak Aldanmaz'ın avukatı ise, "Dosyada bir hileli harekete, birinin zarar gördüğüne ilişkin delil yoktur. Müştekiler duruşmaya geldiler biz şikayetçi değiliz dediler. Bugün geldiğimiz aşamada dosyamızda mağdur yok" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Serkan Kayasel ise savunmasında zemin etüdünün kendisinin sorumluluk alanında olmadığını, suçlamaların hiçbirinin kendisinin görev ve sorumluluğunun dahilinde olmadığını aktardı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Serkan Kayasel ve Burak Aldanmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 14 mağdur, 6 müşteki ve 23 sanık yer almıştı. Sanıklar Nejat Güven ve Taylan Aksu'nun zemin etüdü firması sahiplerini mevzuatta olmayan hususları eksiklikmiş gibi göstererek hileli hareketlerle oyaladıkları belirtilen iddianamede, sanıkların belediyede yapılması gereken işleri bilerek geciktirdikleri, Büyükçekmece Belediyesi personelinin de sanıklarla birlikte hareket ettikleri açıklanmıştı. Gül Yapı'nın 4 Mevsim İstanbul projesinden ev alan mağdurların, depreme dayanıklı konut söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, muhtemel depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı belirtilen iddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği belirtilmişti. İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet aldığı, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet verdiği kaydedilmişti. İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme şekilde" imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme şekilde yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından ayrı ayrı 100 yıl 3 aydan 343 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmişti. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme şekilde imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme şekilde yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından ayrı ayrı 97 yıl 3 aydan 333 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece Belediyesi'ndeki Rüşvet Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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