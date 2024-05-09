Büyükçekmece\'de Sokak Köpeğine Kaynar Su Döküldü

3.Sayfa

Büyükçekmece'de bir sitede vatandaşlar tarafından beslenen sokak köpeği, vücuduna kaynar su dökülmüş halde bulundu. Köpeklere bakan hayvansever kadın aylar önce başka bir köpeğe daha aynı saldırının yapıldığını iddia etti.

Olay, geçtiğimiz hafta Büyükçekmece'de bulunan bir sitede yaşandı. Site sakini hayvan sever Özlem Taşer, site çevresinde bulunan beslediği sokak köpeklerinden birisini vücudunda yaralar oluşmuş şekilde buldu. Köpeği Beylikdüzü'nde bulunan bir veteriner kliniğine götüren Taşer'e burada veteriner hekim tarafından üzerine kaynar su döküldüğü söylendi. Olay karşısında şok yaşayan kadın, köpeğin tüm bakımlarını üstlenirken aynı sitede aylar önce bir başka köpeğe daha kaynar su döküldüğü öğrenildi. 1 haftadan uzun süredir bakım altına alınan köpeğin yaşayacağını öğrenilirken olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı ise henüz öğrenilemedi.

Yaşanan olayı anlatan Taşer, "Şoka girdik diyebilirim. Canı çok acıyordu nereye kaçacağını bilemiyordu. O anda hiç ummadığımız bir manzara ile karşılaştık. Daha öncede olmuştu başka bir köpeğe. Bu yaşanan ikinci olay. Biz site sakinlerinden şüpheleniyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. İstenilmiyor bu köpekler. Biz zararsız oldukları sürece canlarımıza dokunulmasını istemiyoruz. Zaten bir olaya karışınca bizde belediye veteriner hekimlerini arıyoruz gelip alıyorlar. Sıkıntı yok takip ediyoruz zaten. İstenmiyor köpekler. Sitede çoğu insan evlerinde can besliyor bakıyorlar ama sokak köpekleri hiç istenmiyor. Hiçbir şekilde istemiyorlar. Seveni de var sahip çıkanı da var. Biz ilk gördüğümüzde kabuk vardı. Gittiğimiz veteriner hekim tedaviye götürdüğümüz yerde cerrahi veteriner hekim bir insanoğlunun yaptığı bir olay dedi. Haşlanmış su kaynamış su. Bilerek yapılmış yani" dedi. - İSTANBUL