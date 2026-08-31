Büyükçekmece\'de Yangın: Yüzlerce Dönüm Yanarak Küle Döndü

Büyükçekmece'de çıkan yangında yüzlerce dönümlük tarla ve makilik alan küle döndü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan tarlalarda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki tarlalara ve makilik alana sıçradı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, yangın nedeniyle oluşan duman onlarca metrelerce yükselterek çevredeki ilçelerden görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.