Çalınan Motosikletler Bulundu, İki Şüpheli Gözaltında

Afyonkarahisar'da 2 gün önce çalınan motosikletler, gece bekçilerinin dikkati ve takibi sayesinde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili 15 yaşındaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

20 Nisan 2025 gecesi Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan 2 motosikletin kimliği belirsiz kişilerce çalındığı ihbarı üzerine Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olaydan iki gün sonra, 22 Nisan 2025 tarihinde saat 00.55 sıralarında devriye görevini sürdüren gece bekçileri, iki motosiklet sürücüsünden şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan şahıslar, motosikletle kaçmaya başladı. Takip sonucunda motosikletlerini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden E.S. ve M.I. isimli, 15 yaşında iki genç kıskıvrak yakalandı. Şahıslar polis merkezine sevk edilirken, çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor. - AFYONKARAHİSAR