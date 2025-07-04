Çalıntı Araçta Palyaço Kostümleriyle Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden çaldığı otomobil ile Akyazı'ya kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Polisin cadde ortasında önünü kestiği şüpheli kıskıvrak yakalanırken, çalıntı araçtan çıkan palyaço kostümleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Hırsızlık, Adapazarı ilçesinde meydana geldi. R.A.'ya ait 54 FM 022 otomobil, kimliği Ö.T. olarak belirlenen şahıs tarafından park halindeyken çalındı. Aracın çalındığını fark eden R.A., vakit kaybetmeden polis ekiplerine başvurdu. Harekete geçen polis ekipleri, aracın izini sürmeye başladı. Güzergah ve plaka tanıma sistemleri üzerinden yapılan takip sonucu, çalıntı aracın Akyazı'ya doğru ilerlediği belirlendi. Aracı çalan şüpheli, çok kaçamadan Batakköy Mahallesi Batakköy Caddesi üzerinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Aracın önünü kesen ekipler, Ö.T.'yi araçtan indirip üst aramasını yaptıktan sonra gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, çalıntı otomobil olay yeri incelemesinin ardından yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan, çalıntı araç içerisinden çıkan palyaço kıyafetleri de dikkatlerden kaçmadı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA