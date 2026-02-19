Camiye Torpil Atan Çocuk Yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dün ilk teravih namazının kılındığı sırada bir çocuk camiye torpil attı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, çalışma başlatan polis ekipleri torpil atan çocuğu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Abdulkadir Geylani Camii'nde meydana gelen olayda; dün akşam Ramazan ayının ilk teravih namazının kılındığı sırada bir çocuk elindeki torpili ateşledikten sonra camiye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar ve araştırmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T (15) yakalandı.

M.T. ve ailesi hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yerine getirildiği bildirildi. - KAYSERİ