Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dün ilk teravih namazının kılındığı sırada bir çocuk camiye torpil attı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, çalışma başlatan polis ekipleri torpil atan çocuğu yakaladı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Abdulkadir Geylani Camii'nde meydana gelen olayda; dün akşam Ramazan ayının ilk teravih namazının kılındığı sırada bir çocuk elindeki torpili ateşledikten sonra camiye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar ve araştırmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T (15) yakalandı.
M.T. ve ailesi hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yerine getirildiği bildirildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3. Sayfa › Camiye Torpil Atan Çocuk Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?