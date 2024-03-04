Çanakkale'de 13 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale\'de 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis, Hoca Hamza Mahallesinde bir eve düzenlediği operasyonda Türkiye'de oturma izinleri sona eren 8'i Cezayir, 3'ü Filistin ve 2'si Fas olmak üzere toplam 13 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenlerden biri 'Kasten Yaralama' suçundan aranıyordu. Emniyetteki işlemlerin ardından 12 kaçak göçmen ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

04.03.2024 09:32  Güncelleme: 09:34
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis 13 kaçak göçmen yakaladı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü yabancı uyruklu şahıslar üzerinde denetimlere devam ediyor. Hoca Hamza Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda Türkiye'de oturma izinleri sona eren 8'i Cezayir, 3'ü Filistin ve 2'si Fas olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden birinin 'Kasten Yaralama' suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 kaçak göçmen ise, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 13 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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