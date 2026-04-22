Çanakkale\'de 15 Şüpheli Tutuklandı

22.04.2026 20:16
Çanakkale'de jandarma çalışmalarında 92 şüpheli yakalandı, 15'i tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiren çalışmalar neticesinde 68 bin 756 şahıs ve 65 bin 420 araç sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 92 aranan şüpheli ve 17 araç yakalandı. Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından; 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Basit Yaralama' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 'Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan hakkında tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, '6136 Sayılı Yasanın 15. Maddesine Aykırılık' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'İcra ve İflas Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek, Yaptırmak, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Hakaret' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat Görevleri Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlal' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Kasten Adam Öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Kasten Yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 77 şüpheli olmak üzere toplam 92 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 92 şüpheliden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

