Çanakkale\'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem

Çanakkale'de, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, güçlü bir şekilde hissedildi. Çan ilçesinde deprem anı kameraya yansırken, Biga Belediyesi Ticaret Merkezinde sıva dökülmeleri meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü İstanbul'un Silivri açıkları olarak duyurdu. Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda etkili olan deprem, Çanakkale merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Deprem anında vatandaşlar panik halinde sokaklara çıkarken, birçok kişi yakınlarını arayarak durumlarını öğrenmeye çalıştı.

Çan'da deprem anı kamerada

Çan ilçesinde deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntının şiddeti net bir şekilde görüldü.

Biga Belediyesi Ticaret Merkezi'nde sıva dökülmeleri

Biga ilçesindeki Belediye Ticaret Merkezi'nde ise depremin etkisiyle duvarlardan sıva dökülmeleri yaşandı.

Depremle ilgili Çanakkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 12: 49 sıralarında, İstanbul ili, merkez üssü Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 (MW) büyüklüğündeki deprem, Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde de hissedilmiştir. Deprem sonrasında Valiliğimize ulaşan ilk bilgilere göre, ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm kurumlarımız, ilgili birimlerle koordineli şekilde sahada gerekli taramalara devam etmektedir. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ÇANAKKALE