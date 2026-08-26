Çanakkale'de 9 Suçlu Tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 9 Suçlu Tutuklandı

Çanakkale\'de 9 Suçlu Tutuklandı
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Çanakkale'de jandarma uygulamalarında 83 şüpheli yakalanırken, 9'u tutuklandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 17-23 Ağustos tarihleri arasında il genelinde kapsamlı "Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Hafta boyunca 12 ilçede, 280 Jandarma AsayişTimi ve bin 780 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda; 354 umuma açık işletme, 78 metruk bina, 115 park ve bahçe, 92 otel ve pansiyon işletmesi kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda toplam 8 bin 750 şahsın kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. 3 bin 67 araç denetlenirken yapılan araç sorgulamaları neticesinde aranan 12 araç trafikten men edildi.

Aranan şüphelilere yönelik operasyonlar

Aynı dönem içerisinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde; cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, borçlunun ödeme şartının ihlali suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, basit yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucuyla mücadele

Ekiplerin uyuşturucuyla mücadele operasyonları çerçevesinde uyuşturucuyla kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Müstehçen yayın yapanlara operasyon

JASAT ekiplerince gerçekleştirilen çeşitli operasyonlar sonucunda çocuk, hayvan/ölmüş insan bedeni ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Kültür hırsızlarına operasyon

Çanakkale'de kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak suçundan 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

JASAT ekiplerince Çanakkale'de 17-23 Ağustos tarihleri arasında olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 83 şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 9 Suçlu Tutuklandı - Son Dakika

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