Çanakkale'de Bisiklet Turuna Antrenman Yapan Öğrenciye Kamyonet Çarptı - Son Dakika
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Çanakkale'de Bisiklet Turuna Antrenman Yapan Öğrenciye Kamyonet Çarptı

Çanakkale'de bisiklet turuna katılmak için antrenman yapan üniversite öğrencisi Zeliha Güneş, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada sürücü hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hapis cezası istendi.

19.07.2024 11:02
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Çanakkale'de bisiklet turuna katılmak için antrenman yaparken kamyonet çarpan üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in (23) öldüğü kazada sürücü S.Ç. (56) hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaza, 28 Nisan'da saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. S.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Talihsiz olayın ardından yapılan araştırmalarda, Zeliha Güneş'in 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yaptığı belirlendi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp, iddianamesini hazırladı. İddianamede, Zeliha Güneş'in yapılan ölü muayenesinde ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte gelişen beyin kanaması, beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiğine yer verildi. İddianamede ifadesi yer alan sürücü S.Ç., "Seyir halindeyken eski Toprak Mahsulleri Ofisi mevkisinde ara yoldan ana yola bağlanan yerde 2 bisikletli gördüm. Hızım normaldi. Yolun 2 yönlü olduğu ve 2 yönde de araç yoğunluğu vardı. Bisikletli sürücülerden biri, birden önüme çıktı. Karşıdan araç gelmesi sebebiyle direksiyonu çok az sola kırabildim. Aracın sol aynası bisikletli sürücüye çarptı. Hemen aracı durdurarak yardım için gittim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Çok üzgünüm" dedi.

Olay günü Zeliha Güneş'in yanında bisiklet süren E.A. ise iddianamesindeki ifadede, "Olay tarihinde bisiklet sürmek için Zeliha ile birlikte Eceabat'a gittik. Zeliha ile aramda birkaç teker farkla önlü arkalı gidiyorduk. Zeliha öndeydi. Yanımdan hızlı bir şekilde kamyonet geçti. Benle aynı hizada olan Zeliha'nın gidonuna kamyonetin arkası çarptı. Zeliha yere düştü. Yol çizgisinin iç kısmındaydık, yola çıkmadık. Kaza sonrası şüpheli durmadı. Oradan geçen bir motorcu, korna yaparak şüpheliyi durdurdu" diye konuştu.

Bilirkişi raporu da iddianameye girdi. Raporda, S.Ç.'nin kaza sırasında önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, yakın takip kural ihlalleri nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğu, bisiklet sürücü olan Zeliha Güneş'in ise kusurunun bulunmadığı belirtildi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, S.Ç.'nin 'taksirle ölüme sebep olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Bisiklet Turuna Antrenman Yapan Öğrenciye Kamyonet Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Bisiklet Turuna Antrenman Yapan Öğrenciye Kamyonet Çarptı - Son Dakika
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