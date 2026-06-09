Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 41 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 41 Tutuklama

Çanakkale\'de Kaçakçılık Operasyonu: 41 Tutuklama
09.06.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 41 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 41 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, A.K. isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütünün, temin edilen sürat botları ve araçlar aracılığıyla Çanakkale sahillerini kullanarak Yunanistan'a düzensiz göçmen geçişini organize ettiği yönünde elde edilen bilgiler üzerine soruşturma başlatıldı. 8 ay süren soruşturma kapsamında farklı tarihlerde, 137 düzensiz göçmen, 5 organizatör yakalandı. 2'si Yunanistan'da olmak üzere toplam 5 şüpheli organizatör işlemlerinin ardındaki çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, 4 Haziran tarihinde suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik, Çanakkale merkezli 11 ilde İstanbul, İzmir, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri'de 59 ikamet, bir iş yeri ve şüpheli şahıslara ait araçlarda eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, suç örgütü lideri ve yönetici kadrosunun da aralarında bulunduğu 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabından operasyon görüntülerini paylaşan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür ederek, "Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bu büyük planlı/projeli operasyonu başarıyla gerçekleştiren Emniyet ve Sahil Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum. Çanakkale'de suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Kaçakçılık, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 41 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

14:21
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
13:34
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül’ün cenazesini ailesi kabul etmedi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi
13:24
Yine aynı ilimiz Koç Grubu’na bağlı bankaya bir saldırı daha
Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:26:42. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 41 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.