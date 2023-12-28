 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'de otomobil çekiciyle çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de otomobil çekiciyle çarpıştı: 2 ölü

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil çekiciye arkadan çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Melih Türk ve yanındaki Betül Kuru hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale\'de otomobil çekiciyle çarpıştı: 2 ölü
28.12.2023 - 11:49,
Abone Ol

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil çekiciyle çarptı. 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında ilçedeki Mehmet Bodur Caddesi'nde meydana geldi. Melih Türk (22) idaresindeki 17 HP 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan çekiciye arkadan çaptı. Kazada ortalık savaş alanına döndü. Araç parçalanırken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği sürücü Melih Türk ile Betül Kuru'nun (19) hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çanakkale, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de otomobil çekiciyle çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika


12:19
Fatih Terim'in Panathinaikos'a ilk transferi Bakasetas Fatih Terim'in Panathinaikos'a ilk transferi Bakasetas
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Son Dakika
12:19 Fatih Terim'in Panathinaikos'a ilk transferi Bakasetas
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:27:00. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de otomobil çekiciyle çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement