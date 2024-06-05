Çanakkale'de Tarım Arazilerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Çanakkale'de Tarım Arazilerinde Yangın Çıktı

Çanakkale'de çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 2 helikopter, 6 uçak, 2 ilk müdahale aracı, 24 arazöz, 8 su ikmal aracı, dozer, 8 hizmet aracı, testler, 5 itfaiye, 15 teknik personel, toplam 192 personel ile müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabaları sürüyor.

05.06.2024 15:10
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Çanakkale'de tarım arazilerinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangına havadan 2 helikopter, 6 uçak, karadan 2 ilk müdahale aracı, 24 arazöz, 8 su ikmal aracı, dozer, 8 hizmet aracı, testler, 5 itfaiye, 15 teknik personel, toplam 192 personel ile müdahale ediliyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "05.06.2024 tarihinde saat 13.55'te Çamlıca Yangın Gözetleme Kulesi'nden bildirilen Çıplak Köyü TİGEM mevkiinde ziraat alanından duman yükseldiği ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal yangın mahalline sevk edilmiştir. İlk müdahale saat 14.00'te yer ekiplerimizce yapılmıştır. Yangının anız tarlalarında rüzgarın etkisi ile hızla yayılma eğilimi göstermesi ve Çanakkale - İzmir Karayolunu geçip Gökçalı köyü ziraat ve orman alanına sirayet etmesi üzerine yer ekiplerimize destek amacı ile derhal Dardanos'ta konuşlu yangın söndürme helikopteri ve Çanakkale ve Edremit'te konuşlu uçaklarımız yangın mahalline hareket ettirilmiştir. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız ekiplerimizin yoğun ve etkin müdahalesi ile devam etmektedir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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