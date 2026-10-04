Çanakkale Gelibolu Camikebir'de 4. kattaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Çanakkale Gelibolu Camikebir'de 4. kattaki yangın büyümeden söndürüldü

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Çanakkale Gelibolu Camikebir\'de 4. kattaki yangın büyümeden söndürüldü
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Kanlı Sırt Sokak'taki apartmanın 4. katında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 16.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Kanlı Sırt sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katından dumanlar çıkmaya başladı. İhbar üzerine bölge polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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