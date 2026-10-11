Çanakkale Gelibolu'da 55 yaşındaki şahıs banyodan çıkmayınca ölü bulundu - Son Dakika
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Çanakkale Gelibolu'da 55 yaşındaki şahıs banyodan çıkmayınca ölü bulundu

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Çanakkale Gelibolu\'da 55 yaşındaki şahıs banyodan çıkmayınca ölü bulundu
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 55 yaşındaki şahıs, sabah girdiği banyodan çıkmayınca eşi durumu 112'ye bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kilitli kapıyı açtı; içeride yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi ve inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kadının eşinin banyodan çıkmadığı ve yanıt alamadığını bildirmesi üzerine adrese giden ekipler, kilitli olan kapıyı açarak içeri girdiklerinde şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi Yürek Baba Sokak'ta ikamet eden Avni Çakır (55) sabah saatlerinde girdiği banyodan çıkmaması üzerine eşi tarafından kontrol edildi. Kapının kilitli olması ve içeriden yanıt alınamaması üzerine kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması ile içeri giren ekiplerin yaptığı kontrolde Çakır'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Gelibolu'da 55 yaşındaki şahıs banyodan çıkmayınca ölü bulundu - Son Dakika
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