Cani Baba Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cani Baba Adliyeye Sevk Edildi

Geniş Video İzle

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden baba, çocuğunu bıçakla tehdit etti.

19.11.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de gözaltına alınan cani baba adliyede

İZMİR - İzmir'de görüntülü aradığı boşanma aşamasındaki eşine tehditler savurup, 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba, emniyetteki ifadesinde kan donduran videonun eski olduğunu ileri sürüp suçlamaları reddetti.

Burdur'da bulunan resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak tehditler savuran Ş.A. (32), 3 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayadı. O anları telefondan izleyen anne dehşeti yaşarken, görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı. Çok sayıda paylaşımla olayı emniyet birimlerine duyurmaya çalışan kullanıcılar, cani babayla ilgili öfke mesajları paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması sonrası Ş.A. isimli şahsın İzmir'de ikamet ettiği ortaya çıktı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, cani babayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

'Video eski' diyerek kendisini savundu

Gözaltına alınan Ş.A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde videonun eski olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere emniyet binasından çıkartılan Ş.A., basın mensuplarının sorularına da "Ben kimseye bir şey yapmadım" diye cevap verdi.

Çocuklar devlet korumasında

Bu arada, çiftin iki çocukları olduğu, Y.C.A.ve boğazına bıçak dayanan B.A.'nın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka Çocuk Yurdunda koruma altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Cani Baba Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Çocuk, İzmir, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cani Baba Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
12:31 Dünya diken üstünde Putin nükleer savaş başlatabilir Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir
11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
17:46 Emine Erdoğan’dan “G20 Liderler Zirvesi“ paylaşımı Açıklaması Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
17:36 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var
17:36 MHP’li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli’yi herkes anlayacak MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak
17:30 Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM’ler Devreye Giriyor Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 13:16:27. #1.11#
SON DAKİKA: Cani Baba Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.