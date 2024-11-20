Cani Baba Tutuklandı

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İzmir'de, boşanma aşamasında olduğu kocasının, görüntülü telefon görüşmesi sırasında 3 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayadığı anları dehşet içerisinde izleyen anne, çocuklarını almak için Burdur'dan İzmir'e geldi. Anne Fatma A., "Çocuklarımla yeni bir hayat kurmak istiyorum. Onlara güzel bir hayat yaşatmak istiyorum dedi.

Önceki gün sosyal medyada büyük tepki çeken olayda, Burdur'da bulunan resmi nikahlı eşi Fatma A.'yı görüntülü arayarak tehditler savuran Ş.A. (32), 3 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayadı. Kan donduran görüntüleri telefondan izleyen anne dehşeti yaşarken, görüntüler sosyal medyada da infial uyandırdı. Çok sayıda paylaşımla olayı emniyet birimlerine duyurmaya çalışan kullanıcılar, cani babayla ilgili öfke mesajları paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması sonrası Ş.A. isimli şahsın İzmir'de ikamet ettiği ortaya çıktı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, cani babayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba Ş.A., silahla tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Şiddet görüyordum, köşe bucak kaçıyordum"

Çocuklarını görmek ve teslim alma işlemleri için Burdur'dan İzmir'e gelen anne Fatma A., Karşıyaka Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü. Boşanma aşamasındaki kocası Ş.A.'dan sürekli şiddet gördüğünü söyleyen talihsiz anne, "Olaydan önce ben defalarca eşimden şikayetçi oldum. Şiddet görüyorum kendisinden ve uzaklaştırma kararı aldırdım. Aylarca tek başıma mücadele ediyordum. Köşe bucak kaçıyordum kendisinden. Çocukların ondan alınması için şikayetçi olmuştum. Çocukların tehlikede olduğunu bildiriyordum fakat bir şey yapılmıyordu. En son olay günü video basına verildikten sonra kendisinden çocuklar alındı" dedi.

"Çocuklarımla yeni bir hayat kurmak istiyorum"

Fatma Alpaslan, çocuklarını geri aldıktan sonra onlarla yeni bir hayat kurmak istediğini söyleyerek, "7 yaşındaki oğlum burada, 3 yaşındaki oğlum diğer kurumda. Çocukların benim yanımda olması gerekiyor. 7 yaşındaki oğlum eve gitmek istediğini söylüyor. Yani çocuklarımla yeni bir hayat kurmak istiyorum. Onlara güzel bir hayat yaşatmak istiyorum. Bunun için de devletin yardımına ihtiyacım var. Çocuklarımı almak istiyorum" açıklamasında bulundu. - İZMİR