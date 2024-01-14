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Çankırı'da depreme dayanıksız boş apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı - Son Dakika
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Çankırı'da depreme dayanıksız boş apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı

Çankırı'da Mayıs ayında bodrum katında kolonlarında patlama meydana gelen ve çökme riski nedeniyle boşaltılan bir bina, teknik analiz sonucunda yıkım kararı alındı. Alınan güvenlik önlemleri ardından bina saniyeler içinde yıkıldı. Yıkım anları saniye saniye kaydedildi.

Çankırı\'da depreme dayanıksız boş apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı
14.01.2024 - 14:43,
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Çankırı'da depreme dayanıksız boş apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Çankırı'da Mayıs ayında bodrum katında kolonlarında patlama meydana gelen ve çökme riski nedeniyle boşaltılan bir bina mühürlenmişti. 28 yıllık 5 katlı apartmanda teknik analiz neticesinde yıkım kararı çıktı. Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından bina saniyeler içerisinde yıkıldı. Yıkım esnasında ortalığı toz bulutu kapladı. O anlar saniye saniye kaydedildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da depreme dayanıksız boş apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da depreme dayanıksız boş apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı - Son Dakika
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