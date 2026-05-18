Çankırı'da Kazada 3 Kayıp, 5 Yaralı

18.05.2026 16:19
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde minibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkeş ilçesi Kadıköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.C. idaresindeki 34 KMA 798 plakalı panelvan minibüs, park halinde bulunan Ahmet Kapan yönetimindeki 34 NSD 26 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, panelvan minibüste de büyük çapta maddi hasar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dürdane Mindavallı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 sürücü ile 5 yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ağır yaralılardan Selime Kapan ve Mehmet Kapan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.C.C., S.Ç. ve T.D.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mindavallı'nın cenazesi hastane morguna götürüldü. Araçlar ise otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
