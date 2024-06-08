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Çankırı'da sel suları, yolları göle çevirdi

ÇANKIRI - Çankırı'nın Orta ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası sel meydana geldi, yollar dereye döndü.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Kuvvetli sağanak sebebiyle yükselen sel suları yollara taştı. Sel suları ile kaplanan yollarda yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın ardından ekipler tarafından selin etkili olduğu alanlarda çalışma yapıldı.