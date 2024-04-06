Çankırı'da motosikletiyle çevreye rahatsızlık vererek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 41 bin 953 TL cezai işlem uygulandı. Motosikleti ise trafikten men edilen sürücünün tehlikeli yolculuğu ise kameralara yansıdı.
Çankırı'da ehliyetsiz bir sürücünün motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürdüğünü gören polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalandı. Ekipler tarafından sürücüye 41 bin 953 TL cezai işlem uygulanırken motosikleti ise trafikten men edildi.
Şahsın çevreye rahatsızlık verdiği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçitlerinden kontrolsüz seyrettiği ve ölüme davetiye çıkarttığı görülüyor. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Giresun Gedikkaya mevkiinde ağaç kesimi yapan bir kişi dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu vatandaş kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan kişi kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında down sendromlu çocukları ağırladı. Çocuklar, polis arabalarını ve ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı bulurken, polislerle tanışıp sohbet etme imkanı da elde etti. Bu etkinlik, toplumsal dayanışma ve empati duygularının güçlenmesine katkı sağladı.
Rusya, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a gece saatlerinde düzenlediği dronlu saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, saldırıda yerleşim alanlarının hedef alındığını ve binalarda hasar meydana geldiğini bildirdi. Ukrayna ordusu ise saldırıya karşı hava savunma sistemlerini kullanarak füzelerin ve dronların bir kısmını imha etti.
Sinop Türkeli İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kumar oynandığı ve oynatıldığı belirlenen iki ayrı iş yerine baskın düzenlendi. Baskında 22 bin 555 TL, 150 euro ve iskambil kağıtları ele geçirildi. İş yerlerinde kumar oynayan 13 kişiye ve iş yeri sahiplerine toplamda 126 bin 383 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 2 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, Durağan ilçesinde cezaevi firarisi, Gerze ilçesinde parada sahtecilik suçundan ve il merkezinde uyuşturucu ticareti yapmaktan hükümlü olan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada 6 araç sürücüsüne 20 bin 507 TL idari para cezası uygulandı. Dron ile kırmızı ışık ihlali yapan 4 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanan 1 sürücüye, aracının muayenesi bulunmadan trafiğe çıkan 1 sürücüye olmak üzere 6 sürücüye toplamda 20 bin 507 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili öncesi tüm birimleri ile hazırlıklarını tamamladı. İtfaiye ekipleri, 7 gün 24 saat görevde olacak.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1119 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda 10 zanlı yakalandı ve 44 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılardan 2'si tutuklandı.
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