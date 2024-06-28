Çankırı Devlet Hastanesi Güvenlik Görevlisi Hasta Yakını Tarafından Darp Edildi

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Çankırı'da hasta yakını tarafından darp edilen hastanenin güvenlik görevlisi yaralandı. Olayla ilgili saldırgan şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün Çankırı Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniğine başvuran bir hastanın yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Hasta yakını, kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi Sabri K.'yı darp etti. Hekimin beyaz kod vermesi üzerine adli rapor düzenlendi. Saldırgan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik görevlisi ise tedavi altına alındı.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, güvenlik görevlisinin darp edilmesini kınadı. Yapılan saldırı ile ilgili açıklamada bulunan Sarıkaya, "27 Haziran günü Acil Servis Polikliniği'nde yaşanan üzücü olayda, hasta yakınları arasında çıkan kavgayı yatıştırmaya çalışırken güvenlik personelimizin saldırıya uğraması ve yaralanması derin üzüntü ve kaygı oluşturmuştur. Bu tür olaylar, sağlık hizmeti sunan birimlerde çalışan personelin güvenliğini tehdit ettiği gibi, sağlık hizmetinin sunulmasını da engellemektedir. Sağlık çalışanları ve güvenlik personelimiz, toplumun sağlığı için büyük bir özveriyle hizmet vermektedir. Görevini yaparken şiddete maruz kalan güvenlik görevlimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Yaşanan bu kabul edilemez saldırıyı kınıyor ve gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığının bilinmesini istiyorum. Sağlık hizmeti sunan birimlerde güvenlik ve huzurun korunması adına her türlü tedbirin alınması için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" dedi. - ÇANKIRI