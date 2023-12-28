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Canlı yayın açıp seyir halindeki aracından havaya ateş açan maganda kamerada - Son Dakika
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Canlı yayın açıp seyir halindeki aracından havaya ateş açan maganda kamerada

Küçükçekmece'de seyir halinde olan bir vatandaş, sosyal medyadan canlı yayın açarak silahıyla havaya ateş etti. Görüntülerde arkadaşlarının teşvikleriyle genç vatandaşın akrep isimli silahıyla havaya ateş açtığı görüldü.

Canlı yayın açıp seyir halindeki aracından havaya ateş açan maganda kamerada
28.12.2023 - 20:26,  Güncelleme: 20:28
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Canlı yayın açıp seyir halindeki aracından havaya ateş açan maganda kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş sosyal medyadan açtığı canlı yayında silahıyla havaya ateş etti.

Olay Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Canlı yayına bağlanan arkadaşlarının ısrar etmesi üzerine silahıyla havaya ateş açtı. Görüntülerde arkadaşlarının gence 'hakkını ver o makinanın' dediği görüldü. Genç vatandaşın ise akrep isimli silahı ile havaya ateş açtığı görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Canlı yayın açıp seyir halindeki aracından havaya ateş açan maganda kamerada - Son Dakika


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