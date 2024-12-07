Canlı yayında ilginç anlar! Vileda sopası kullandı - Son Dakika
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Canlı yayında ilginç anlar! Vileda sopası kullandı

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CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir programda konuklardan birinin harita önünde değerlendirmelerde bulunurken vileda sopası kullandı.

07.12.2024 23:59
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Suriye'de yaşanan gelişmeleri canlı yayında harita önünde değerlendiren yorumcu vileda sopası kullandı.

VİLEDA SOPASIYLA ANLATTI

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. Suriye'de yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği programda konuklardan biriharita önünde değerlendirmelerde bulunurken vileda sopası kullandı. Vileda sopasını yorumcuya sunucunun vermesi de dikkat çekti.

Söz konusu anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, "Durum artık tirajik kara komediye döndü" , "Ucuna bir de bez taksalar, arada stüdyonun temizliği de çıkarmış" , "Çubuk, değnek derken vileda sapı ile zirveyi zorluyorlar" , "Paspası nerede bunun" yorumlarına neden oldu.

Canlı yayında ilginç anlar! Vileda sopası kullandı

CNN Türk, CNN Türk, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Canlı yayında ilginç anlar! Vileda sopası kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Okyay:
    Başka sopamı bulamadın aq 12 2 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    sosyal medya gündem olmuş bizim Vileda sopamız dedi biri sunucu marka ismi vermeyelim o bizim sopamız dedi 6 0 Yanıtla
  • Remzi Kurt:
    Ayıp ya 3 0 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    hâlâ ellerinde Turgay Gülerin 2 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    haberleri süpürüp sildiler @mk 1 0 Yanıtla
  • Atagan Kurt:
    Oklqva kullansan daha iyi 1 0 Yanıtla
  • Alpik Ekip:
    70 cm soba borusu tavsiye ediyoruz, istenmesi halinde tedarik edebiliriz . Koca koca subayların elinde görmekten imtina ediniz . 0 0 Yanıtla
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