ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine gündem yaratan bir olay yaşandı. Programa katılan Ümmü Gülsüm isimli kadın, sevgilisi tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve toplamda 550 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Yaşadıklarını son çare olarak Müge Anlı'ya anlatan kadın, yardım çağrısında bulundu.
Canlı yayında herkesi şaşkına çeviren olayda, iddiaları reddeden adamın görüntülü konuşma kayıtları izletildi. Kayıtlarda sevgilisini dolandıran adamın "Sen bana 550 bin TL verdin ya, o başlık parasıydı. Artık sen bana istediğini yapabilirsin. Sen beni satın aldın. Artık seninim" şeklindeki sözleri hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşırttı.
Müge Anlı ise duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Bu erkeklere ne olmuş ya?" diyerek sert tepki gösterdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Canlı yayında Müge Anlı'ya 'Bu erkeklere ne olmuş ya?' dedirten kayıt - Son Dakika
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