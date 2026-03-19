Çatalca\'da Füze Başlığı Bulundu

Çatalca Yalıköy'de denizde sürüklenen bir füze başlığı kumsala vurdu. Patlayıcı özelliği olmadığı öğrenilen parça, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çatalca ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, denizde sürüklenen bir füzeye ait başlık kumsala vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine sahile jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından füze başlığının patlayıcı özelliği olmadığı ortaya çıktı. Füze başlığı iandarma ekipleri tarafından imha edildi. - İSTANBUL