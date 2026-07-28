Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde motosikletiyle otomobile çarpan 23 yaşındaki Şura Uzun, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Genç kadın, Perşembe beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde motosikletiyle karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Şura Uzun, Perşembe beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, Perşembe-Çaycuma kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Perşembe istikametinden Çaycuma yönüne seyreden Şura Uzun yönetimindeki 67 AFM 056 plakalı motosiklet, OSB'den çıkan RE OM 29 yabancı plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Uzun, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şura Uzun'un cenazesi, bugün Perşembe beldesine bağlı Hacıkadı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal, belediye meclis üyeleri, belediye personeli, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Uzun'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şura Uzun'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Zonguldak, 3. Sayfa, Çaycuma, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı
Özgür Özel, 200’ün üzerinde belediye başkanının Yeni Parti’ye katılacağını açıkladı Özgür Özel, 200’ün üzerinde belediye başkanının Yeni Parti’ye katılacağını açıkladı

19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
18:01
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
17:50
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
17:36
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem
Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 19:25:43. #7.13#
SON DAKİKA: Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.