Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde motosikletiyle karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Şura Uzun, Perşembe beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, Perşembe-Çaycuma kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Perşembe istikametinden Çaycuma yönüne seyreden Şura Uzun yönetimindeki 67 AFM 056 plakalı motosiklet, OSB'den çıkan RE OM 29 yabancı plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Uzun, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şura Uzun'un cenazesi, bugün Perşembe beldesine bağlı Hacıkadı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal, belediye meclis üyeleri, belediye personeli, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Uzun'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şura Uzun'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.