Çerkeş'te trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ordu'da defnedildi - Son Dakika
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Çerkeş'te trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ordu'da defnedildi

Çerkeş\'te trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ordu\'da defnedildi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi, Ordu'da toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren aile üyeleri, memleketleri olan Ordu'nun Kabataş ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile kabristanlığına defnedildi.

31.03.2024 15:24  Güncelleme: 15:27
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında kaybeden 4 kişi, Ordu'da toprağa verildi.

Kaza, dün (30 Mart 2024) sabah saatlerinde Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolu Karabük sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak için memleketleri Ordu'ya doğru hareket eden ailenin bulunduğu 16 ADB 879 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sırada Çerkeş istikametinde seyir halinde olan yabancı uyruklu Y.D. idaresindeki tır, duramayarak yol kenarındaki istinat duvarına çarparak hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada polis memurları D.G. ve B.K. ile tır sürücüsü S.N., hafif ticari araçta bulunan Mehmet Adem (55), babası Abdurrahman Adem (77), annesi Tokezban Adem (77) ve kız kardeşi Yurdagül Dovan (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, morga kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Abdurrahman Adem ve Tokezban Adem çifti ile çocukları Mehmet Adem ve Yurdagül Dovan'ın cenazeleri yakınları tarafından morgdan alınarak, memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesine getirildi. 4 kişi için ilçenin Alankent Mahallesi'ndeki cami avlusunda cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çerkeş'te trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ordu'da defnedildi - Son Dakika

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