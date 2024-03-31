Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında kaybeden 4 kişi, Ordu'da toprağa verildi.
Kaza, dün (30 Mart 2024) sabah saatlerinde Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolu Karabük sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak için memleketleri Ordu'ya doğru hareket eden ailenin bulunduğu 16 ADB 879 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sırada Çerkeş istikametinde seyir halinde olan yabancı uyruklu Y.D. idaresindeki tır, duramayarak yol kenarındaki istinat duvarına çarparak hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada polis memurları D.G. ve B.K. ile tır sürücüsü S.N., hafif ticari araçta bulunan Mehmet Adem (55), babası Abdurrahman Adem (77), annesi Tokezban Adem (77) ve kız kardeşi Yurdagül Dovan (41) olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, morga kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Abdurrahman Adem ve Tokezban Adem çifti ile çocukları Mehmet Adem ve Yurdagül Dovan'ın cenazeleri yakınları tarafından morgdan alınarak, memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesine getirildi. 4 kişi için ilçenin Alankent Mahallesi'ndeki cami avlusunda cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. - ORDU
Son Dakika › 3.Sayfa › Çerkeş'te trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ordu'da defnedildi - Son Dakika
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Koruluk köyünde, oy verme işlemi sonrası meydanda karşılaşan O.D. (32) ile H.A. (47), Y.A. (32) ve S.G. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, bıçak ve taşla S.G. H.A. ve Y.A'yı yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri O.D'yi gözaltına aldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt'in Konacık köyünde oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin ve beraberindeki kişiler, Demokrat Partili sandık görevlisi İdris Aydın'ı darbetti. İdris Aydın, yaşanan olayın ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te bir minibüste fenalaşan genç, diğer yolcuların ve şoförün yardımıyla hastaneye yetiştirildi. O anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde oy verme işlemi sorunsuz başlarken, bir partinin sandık müşahidi Oğuz Kaya baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekipleri müdahale ederek tedavi etti.
Afyonkarahisar'da Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu'nda sandık başında görevli bir kişi ile mahalle muhtarı arasında çıkan tartışmada muhtar bıçakla yaralandı. Olaya müdahale eden polisler, şüpheli kişiyi gözaltına aldı. Muhtar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor. KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor.
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Havza Büro Amirliği ekipleri, G.B. ve S.A. isimli şahısların araçlarında yaptıkları aramada 4 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet esrar maddesi öğütme aparatı, 4 adet tabanca mermisi ve 3 adet kartuş ele geçirdi. G.B. ve S.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, oy sırasının fazla olması sebebiyle kısa süreliğine okuldan ayrıldı. Asistanı beklerken tekrar okula gelen Bastık, oy kullanarak açıklama yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?