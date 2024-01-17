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Çeşme'de Aranan 56 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Çeşme'de Aranan 56 Kişi Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, son bir haftada çeşitli suçlardan arama kaydı olan 56 kişi yakalandı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güvenin korunması için sorumluluk bölgelerinde aralıksız çalışıyor. Polis ve jandarma ekipleri, 8-15 Ocak tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 9 bin 349 kişinin GBT'sini kontrol etti. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı olan 56 kişi yakalandı. 5 bin 320 aracın sorgulamasını da yapan polis ve jandarma, 52 araç sürücüsü hakkında da işlem yaptı. Alkollü araç kullanan 11 sürücü hakkında işlem yapan ekipler, kontroller sırasında toplam 384 bin 243 lira para cezası kesti. Ayrıca denetimlerde, 2 ruhsatsız silah da ele geçirildiği öğrenildi.

Çeşme\'de Aranan 56 Kişi Yakalandı
17.01.2024 - 15:12,  Güncelleme: 15:13
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, son bir haftada çeşitli suçlardan arama kaydı olan 56 kişi yakalandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güvenin korunması için sorumluluk bölgelerinde aralıksız çalışıyor. Polis ve jandarma ekipleri, 8-15 Ocak tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 9 bin 349 kişinin GBT'sini kontrol etti. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı olan 56 kişi yakalandı. 5 bin 320 aracın sorgulamasını da yapan polis ve jandarma, 52 araç sürücüsü hakkında da işlem yaptı. Alkollü araç kullanan 11 sürücü hakkında işlem yapan ekipler, kontroller sırasında toplam 384 bin 243 lira para cezası kesti. Ayrıca denetimlerde, 2 ruhsatsız silah da ele geçirildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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